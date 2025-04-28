بعد موجة غلاء.. تراجع أسعار الخضار في أسواق الرمادي (صور)

شفق نيوز/ شهدت أسواق مدينة الرمادي، تحسنًا ملحوظًا في أسعار الخضار، بعد موجة غلاء أثقلت كاهل المواطنين خلال الأسابيع الماضية.

ويعزو العديد من الباعة والمواطنين هذا الانخفاض إلى تحسن الإمدادات وزيادة المعروض، مما أعاد الحيوية إلى الأسواق وأعاد الأمل للأهالي بموسم أكثر استقرارًا في الأسعار.

وتجوّلت عدسة وكالة شفق نيوز في سوق الرمادي المركزي، حيث لاحظت تراجعًا واضحًا بأسعار مختلف أنواع الخضار، وعلى رأسها الطماطم والخيار والبطاطا.

وأكد عدد من أصحاب المحلات، أن الأسعار بدأت بالانخفاض نتيجة توفر كميات أكبر من الإنتاج المحلي ودخول شحنات جديدة من المحافظات المجاورة.

وقال أبو سيف، صاحب محل لبيع الخضار: "خلال الفترة الماضية كانت الأسعار مرتفعة بسبب قلة العرض وزيادة الطلب، لكن اليوم الأسعار أفضل والإقبال جيد".

ورغم التحديات الموسمية التي قد تؤثر على وفرة المحاصيل وأسعارها، فإن أسواق الرمادي تعيش هذه الأيام انتعاشًا ملحوظًا، وسط آمال باستمرار الاستقرار في الأسعار بما يخفف من الأعباء المعيشية على السكان.