بعد موجة غضب.. العيداني يعيد "كلاشنيكوف" لراعي أغنام في البصرة

أعاد محافظ البصرة أسعد العيداني، سلاح نوع (كلاشنكوف) إلى راعي أغنام في صحراء المحافظة، بعد ساعات من موجة انتقادات واسعة أثارها مقطع فيديو أظهر سحب السلاح منه خلال عملية أمنية نُفذت بمشاركة قوات من الحشد الشعبي في مناطق صحراوية غربي البصرة.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن وكالة إعلامية محلية مقربة من الحشد الشعبي كانت ترافق القوة الأمنية لتغطية العملية، قبل أن تنشر مقطعاً يوثق مصادرة سلاح من الراعي، الأمر الذي تسبب بجدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون أن الراعي يستخدم السلاح لحماية نفسه وأغنامه من الحيوانات المفترسة في المناطق الصحراوية.

وأضاف أن "الوكالة قامت لاحقاً بحذف الفيديو من منصاتها، إلا أن المقطع استمر بالانتشار على نطاق واسع عبر صفحات نشطة تداولته بشكل مكثف، ما دفع محافظ البصرة إلى التدخل واستقبال الراعي في دار الاستراحة الخاصة به، وتسليمه السلاح مجدداً مع هدية تعويضية، إلى جانب التعهد بإكمال إجراءات تسجيل السلاح بصورة قانونية".

وتأتي هذه الحادثة ضمن جولات أمنية في صحارى المحافظات العراقية، التي تنفذها القوات الأمنية بين فترة وأخرى بحثاً عن مطلوبين أو مواقع مشبوهة.