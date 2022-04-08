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بعد موجة غبار .. راصد جوي: اجواء معتدلة في العراق اعتبارا من الأسبوع المقبل

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-08T11:53:36+0000
بعد موجة غبار .. راصد جوي: اجواء معتدلة في العراق اعتبارا من الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ أفاد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الجمعة، بتأثر البلاد بمنخفض جاف مصحوب بكتلة قطبية تؤدي لتراجع درجات الحرارة.

وذكر الزيادي لوكالة شفق نيوز، ان "التوقعات تشير إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي جاف مع كتلة قطبية تسبب فوارق حرارية تؤدي إلى إنخفاض الحرارة يوم غد السبت في أغلب المدن بشكل ملموس"، مبينا ان "هذا الأمر يتزامن مع عبور كتلة هوائية فجر يوم غد مترافقة بنشاط رياح شمالية غربية نشطة".

واضاف ان "الرياح الشمالية الغربية ستسبب حدوث عواصف ترابية وغبار كثيف ببعض الأماكن خصوصاً وسط وجنوب البلاد نهار السبت"، لافتا إلى أن" هناك تفاؤلا بتحسن درجات الحرارة وبقائها معتدلة ابتداءً من منتصف الأسبوع المقبل ".

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