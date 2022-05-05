بعد موجة شديدة.. تعرف على موعد انتهاء العاصفة الترابية

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق العطية، يوم الخميس، انتهاءً تدريجياً للعاصفة الترابية التي غطت غبارها سماء العراق، في موجات متتالية تتعرض لها البلاد منذ أكثر من شهر.

وقال العطية، "موجة الغبار يتركز تأثيرها حاليا (07:45 مساء الخميس) في جنوب البلاد وبادية الجنوب، وستخف شدتها تدريجيا بعد منتصف هذه الليلة في مدينة البصرة وميسان، وقبل منتصف الليل في باقي المدن".

وأضاف أن باقي مدن الوسط والفرات الاوسط في تحسن نسبي في الرؤية الافقية مع بقاء الغبار عالقا في الاجواء لغاية ظهر يوم غد الجمعة".

وشاعت العواصف الرملية في الشرق الأوسط بخاصة في العراق في الفترة الأخيرة، وهو ما يعزوه الخبراء إلى التغير المناخي، وسوء إدارة المياه والأراضي.