بعد موجة الأمطار.. انقاذ طفلة بعد تعرضها لصعقة كهربائية شرقي بغداد (فيديو)

شفق نيوز / أعلنت قيادة عمليات الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، انقاذ أحد منتسبيها طفلة بعد تعرضها لصعقة كهربائية من أحد أعمدة الكهرباء شرقي بغداد.

وقالت قيادة العمليات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "كاميرات المراقبة وثقت قيام مقاتل من الشرطة الاتحادية بإنقاذ طفلة تعرضت الى صعقة كهربائية في بغداد".

وأضافت القيادة أنه "خلال قيام دوريات الفوج الاول اللواء الثاني الفرقة الاولى شرطة اتحادية بمرافقة عجلات سحب مياه الأمطار ومتابعة الدور التي تحتاج الى دعم ومساعدة ضمن قاطع المسؤولية في منطقة الكمالية تم ملاحظة تعرض طفلة الى صعقة كهربائية والتصاقها بأحد الاعمدة الكهربائية".

وتابع البيان أن "المقاتل المفوض عباس كريم فرحان أقدم على تخليصها من الصعقة الكهربائية واجراء الاسعافات الاولية لها ونقلها بصحبة آمر الفوج الى دار سكناها وهي بحالة جيدة"، مبينا أن "عائلة الطفلة وأهالي المنطقة قدموا الشكر والتقدير والامتنان لهذا الفعل الإنساني النبيل لأبطال الشرطة الاتحادية".