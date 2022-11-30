بعد موجة الأمطار.. الجمعيات الفلاحية العراقية تدعو إلى زيادة الخطة الزراعية

شفق نيوز/ دعا اتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق، اليوم الأربعاء، إلى زيادة الخطة الزراعية لهذا العام، في ظل التوقعات بغزارة الأمطار خلال هذا الموسم، محذرا من تأثيرات سلبية في حال بقاء الوضع على ما هو عليه حاليا.

واجتاحت موجة من الأمطار العزيزة مناطق في العراق بينها العاصمة بغداد يوم السبت الماضي لتسجل أعلى معدل من الهطول تشهدها البلاد التي تتعرض للجفاف منذ ثلاث سنوات.

وقال رئيس الاتحاد، حسن التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "أزمة المياه ستصبح معظلة في العراق، بسبب عدم وجود حلول حقيقية لها، و نتيجة لشحة المياه تم تقليل الخطة الزراعية لهذا العام إلى 16%، وهذا له تأثيرات سلبية على القطاع الزراعي وكل من يعمل به".

وأضاف، أن "الخرائط الجوية وتنبؤات الطقس، تشير إلى أن العراق مقبل على غزارة في الأمطار تشمل معظم المحافظات، ما سيعزز فرصة زراعة مزيد من المساحات، خاصة في ظل الأمطار الأخيرة التي شهدتها البلاد".

وأوضح، التميمي أن "نسبة أمطار هذا العام حتى الآن جيدة، حيث أدت إلى ارتفاع منسوب نهري دجلة والفرات، فضلا عن زيادة المخزون المائي، لذلك على وزارتي الزراعة والموارد المائية إعادة النظر بالخطة الزراعية وزيادة المساحات المزروعة".

وتابع، بالقول "كذلك يجب إعطاء الفلاحين والمزارعين حقوقهم، وتشكيل فريق كفوء قادر على التفاوض مع دول الجوار من أجل زيادة حصة العراق المائية"، محذرا من "ترك الوضع على ما هو عليه لما لذلك من تأثيرات سلبية على الأسر الفلاحية بشكل عام".

يذكر أن العراق يعاني من شح المياه نتيجة قلة الأمطار وانخفاض إيرادات المياه في نهري دجلة والفرات مما أثر على الخطة الزراعية للموسم الحالي التي تقلصت الى 50% عما كان عليه خلال الموسم الماضي.