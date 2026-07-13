بعد موجة اعتراضات.. هيئة الحج تتراجع وتقرر إعادة رسوم التسجيل لغير الفائزين بالقرعة

شفق نيوز- بغداد

قررت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق، يوم الاثنين، إعادة مبلغ التسجيل الخاص بالتقديم الإلكتروني لقرعة الحج إلى المتقدمين الذين قد لا يحالفهم الحظ بالفوز، وذلك بعد ساعات من إعلانها أن المبلغ "غير قابل للرد"، وهو ما أثار اعتراضات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مبلغ الخدمات الإدارية والتقنية البالغ 50 ألف دينار، الذي يُستوفى إلكترونياً عند التقديم على قرعة الحج، سيُعاد بالكامل إلى جميع المتقدمين غير الفائزين، بعد استكمال إجراءات إعلان النتائج، وفق آلية ستُعلن في وقت لاحق.

وأكدت أن عملية استرجاع المبلغ ستتم "بكل شفافية" لضمان حفظ حقوق جميع المتقدمين، فيما أوضحت أن الفائزين بالقرعة سيُحتسب المبلغ ضمن الإجراءات الخاصة بإتمام معاملاتهم، وفق الضوابط والتعليمات النافذة.

من جانبه، قال رئيس لجنة الأوقاف النيابية أحمد مظهر الجبوري، إنه تواصل مع رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة سامي المسعودي، وتقرر إعادة مبلغ التسجيل البالغ 50 ألف دينار لغير الفائزين بالقرعة، استجابةً لطلبات ومناشدات المواطنين التي وردت إليه بهذا الشأن.

وكانت الهيئة العليا للحج والعمرة قد أطلقت، في وقت سابق اليوم، الرابط الإلكتروني للتقديم على قرعة الحج للأعوام 2027 (التكميلية)، و2028، و2029، و2030، واشترطت تسديد مبلغ 50 ألف دينار إلكترونياً مقابل ملء استمارة التقديم، مؤكدة في حينه أن المبلغ غير قابل للرد باعتباره أجوراً للخدمات الإدارية، الأمر الذي أثار موجة انتقادات واعتراضات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلن لاحقاً إعادة المبلغ إلى المتقدمين غير الفائزين.