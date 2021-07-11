بعد مواجهات "شرسة" مع القوات الأمنية المحتجون يغلقون مبنى الحكومة المحلية بذي قار

شفق نيوز/ أغلق العشرات من المحتجين الغاضبين اليوم الأحد مبنى الحكومة المحلية في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه بعد مواجهات "شرسة" مع القوات الامنية بتبادل التراشق بالحجار في مدينة الناصرية، المحتجون تمكنوا من اغلاق مبنى ديوان محافظة ذي قار.

وأفاد مصدر مطلع بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، في وقت سابق من صباح اليوم، بقطع شارع مهم وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن " المحتجين الخريجين أمام الشركات النفطية في محافظة ذي قار قاموا بقطع شارع الإمام علي بالإطارات المحترقة"، لافتا إلى أن " المحتجين قاموا بالاشتباك مع القوات الأمنية بالحجارة".

وبين المصدر، أن " المحتجين يطالبون بالتعيين على ملاك الشركة بصفة أجور يومية، فضلا عن اتهام المحافظ بسرقة درجاتهم ".

الى ذلك تظاهر العشرات من منتسبي دائرة صحة محافظة واسط اليوم أمام مستشفى الزهراء للمطالبة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة البلديات الخاصة بتوزيع قطع الأراضي السكنية على الجيش الأبيض من العاملين في المؤسسات التي تقدم الخدمات لمرضى كورونا.