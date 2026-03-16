بعد منتصف الليل.. مجلس المثنى يطيح بنائب المحافظ ويكلف بديلاً له

صوّت مجلس محافظة المثنى، في ساعة متأخرة من منتصف الليل، على إنهاء تكليف النائب الأول للمحافظ مؤيد الياسري.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المجلس قرر تكليف النائب الفني حيدر محمد صالح، بتولي مهام محافظ المثنى بشكل مؤقت، لحين صدور الأمر الرسمي بتكليف أحمد منفي محافظاً بشكل رسمي.

هذا وكان مجلس محافظة المثنى، انتخب، الشهر الماضي، أحمد منفي جودة محافظاً جديداً، بعد إعلان تقديم استقالة المحافظ السابق مهند العتابي الذي أكد حضوره إلى مبنى مجلس المحافظة تلبية لكتاب رسمي يتعلق بعقد جلسة استجواب.

وكان رئيس مجلس محافظة المثنى أحمد محسن دريول، أكد التزامه الكامل بقرارات السلطة القضائية، عقب صدور أمر ولائي بإيقاف إجراءات تنفيذ قراراته المتعلقة بقبول استقالة المحافظ مهند العتابي والشروع باختيار بديلاً عنه، داعياً في الوقت ذاته إلى التهدئة والحفاظ على الاستقرار داخل المحافظة.

وكان محافظ المثنى السابق، مهند العتابي، أعلن صدور أمر ولائي يقضي بإيقاف تنفيذ قرارات مجلس المحافظة المتعلقة بالاستقالة.

يذكر أن تحالف النهج الوطني أعرب عن رفضه لما جرى في جلسة مجلس محافظة المثنى الأخيرة والتي شهدت استقالة رئيس الحكومة المحلية مهند العتابي وانتخاب آخر بدلاً منه، معتبراً أنها شهدت "تجاوزات قانونية صريحة ومخالفات إجرائية جسيمة".