بعد مناشدات لشفق نيوز.. تربية ذي قار توضح أمراً "مهماً" للمحاضرين

شفق نيوز/ اوضح مدير عام تربية محافظة ذي قار الجديد، محمد لفتة، اليوم الثلاثاء، امراً "مهما" بشأن دوام المعلمين والمدرسين من المحاضرين المجانيين في مدارس المحافظة.

وقال لفتة لوكالة شفق نيوز، إن "إدارته وجهت أقسام التربية في كافة اقضية ونواحي المحافظة بالاستمرار في دوام المعلمين والمدرسين بصفة عقود محاضرين بناءً على تعليمات الوزارة سابقا والتي تقضي بحضورهم 3 ايام فقط".

وبين، أن "التعليمات التي وجهها مديرو المدارس في المحافظة بحضور المحاضرين طوال ايام الاسبوع غير صحيحة وسيتم الاستمرار بالعمل في القرارات المعمول بها سابقا لحين صدور اوامر جديدة من الوزارة".

وكان عدد من العاملين بصفة عقود محاضرين بمدارس محافظة ذي قار ناشدوا عبر وكالة شفق نيوز بإبطال قرارات مديري مدارسهم التي تقضي بحضورهم كافة ايام الاسبوع عدا يوم الجمعة في بعض المدارس.