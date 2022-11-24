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بعد "منار بغداد".. مصرع طالبة جامعية بحادث دهس في ديالى والعبودي يتوعد  

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-24T06:35:05+0000
بعد "منار بغداد".. مصرع طالبة جامعية بحادث دهس في ديالى والعبودي يتوعد  

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الخميس، بمصرع طالبة جامعية بحادث دهس في ناحية العظيم شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "طالبة جامعية لقيت مصرعها، اليوم، بحادث دهس غير متعمد على طريق بغداد - كركوك وسط ناحية العظيم، (٦٠ كم شمال بعقوبة)، مبيناً أن "الحادث وقع اثناء توججها الى الدوام الرسمي وخلال محاولتها عبور الطريق.

على الصعيد، زار وزير التعليم العالي الطالبة الجامعية "منار خالد" في المشفى، بعد تعرضها لحادث دهس داخل جامعة بغداد.

وبحسب بيان للوزارة، فقد رافق الوزير نعيم العبودي، عدد من الأطباء من الفريق المعالج والمختصين والمسؤولين في دائرة مدينة الطب واطلعوا على مؤشرات الوضع الصحي للطالبة فيما أكد وزير التعليم أن هذا الملف وما يرتبط به من إجراءات ومتابعة ومحاسبة المتورطين تحت أنظاره بشكل مباشر.

كما أكد العبودي، تقديم كامل الدعم للطالبة ابتداء من متطلبات علاجها وصولا الى حالتها الدراسية التي ستستأنفها حال استكمال علاجها واستشفائها الكامل.

وتعرضت الطالبة الجامعية "منار خالد" لحادث دهس "مريب" داخل اروقة جامعة بغداد من قبل عجلتين، وفق ما أفاد به ذووها.

 

 

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