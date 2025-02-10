بعد ملاحقات واعتقالات.. العفو العام "يشمل" متظاهري ذي قار

شفق نيوز/ كشف المتابع لشؤون المتظاهرين في محافظة ذي قار، علي مهدي عجيل، يوم الاثنين، عن أعداد المتظاهرين المشمولين بقانون العفو العام.

وذكر عجيل لوكالة شفق نيوز، أن "هناك أكثر من 400 متظاهر تحولت دعاويهم على مراكز الشرطة في الناصرية والأقضية والنواحي في المحافظة وهم مشمولون بقانون العفو العام"، لافتاً إلى أن "الوجبة الأولى تم تقديم طلباتها إلى المحاكم المختصة لغرض شمولها بقانون العفو العام".

وبين، أن "المتابعات مستمرة مع الفريق القانوني لغرض حسم هذا الملف خلال الفترة القصيرة المقبلة".

وشهدت الفترة الماضية ملاحقة العديد من الناشطين ضمن تظاهرات تشرين فيما يعرف عنها بعملية فرض القانون، حيث تم اعتقال العشرات منهم وأطلق سراحهم لاحقاً بكفالة قانونية.