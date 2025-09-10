بعد ملاحظات الدخيل.. بلدية الموصل تبرر: التقصير ليس متعمدا بل خارج إرادتنا

شفق نيوز- نينوى

أكد معاون مدير بلدية الموصل للخدمات محمد الآغا، يوم الأربعاء، أن التقصير في توفير الخدمات لمنطقتي سومر والسلام ليس متعمدا بل خارج إرادة البلدية.

وقال الآغا لوكالة شفق نيوز، إن "التقصير الحاصل في منطقة سومر لم يكن متعمداً، بل يرتبط بظروف خارجة عن إرادتنا، ومنها طبيعة الشوارع غير المؤهلة وكثرة الأراضي الزراعية والأرقام خارج التصميم الأساسي للمدينة، ما يعرقل جهود كوادر البلدية".

وأضاف أن "البلدية أطلقت منذ أيام حملة كبرى تضمنت ثلاث فرق خدمية تعمل بواقع شفل وخمس حاويات في كل فريق، مع متابعة مباشرة من كوادر الصيانة والآليات، حيث جرى تقسيم المنطقة إلى زونات لتسهيل السيطرة على رفع النفايات وتنظيم الخدمات".

وأشار الآغا، إلى أن "العمل يتركز حالياً في قطاع السلام وشارع الميثاق، مع معالجة التجاوزات، فيما لا تزال بعض المشاكل قائمة بسبب عدم التزام بعض المواطنين ورمي الأنقاض عشوائياً"، مؤكداً أن "البلدية تعمل بكامل طاقتها لرفع مستوى الخدمة وتحسين المشهد الحضري".

وكان محافظ نينوى عبد القادر دخيل، قد أجرى في 31 آب/ أغسطس الماضي، جولة في عدد من الأسواق والشوارع المحلية في المدينة، انتقد واقع الخدمات فيها.