بعد مقتل شابين.. نائب رئيس البرلمان يطالب بعزل مسؤول أمني في كركوك: تجاوزاته تكررت

شفق نيوز/ أدان نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، يوم السبت، مقتل شابين على يد الأمن الوطني في كركوك، مطالباً بعزل مدير الأمن والإسراع بإجراء تحقيق حول الحادث.

وقال عبد الله في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ندين أشد العبارات مقتل الشابين (هـ. ش. م) و(أ. ش. خ) من قبل قوة من الأمن الوطني في منطقة 55 دوميز بمدينة كركوك، بالرغم من أنهما لم يكونا مدانين أو مرتكبي جرائم".

وأشار إلى أن "هذه الحوادث والأخطاء المتكررة تربك الأوضاع وتؤثر بشكل سلبي على السلم المجتمعي في المحافظة".

وطالب رئاسة جهاز الأمن الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة "وعزل مدير الأمن الوطني في كركوك ومحاسبته لتكرار تجاوزاته وتورطه في عدد من الملفات والقضايا".

ودعا عبد الله إلى تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للتحقق من القضية، فيما وجّه لجنة الأمن والدفاع النيابية بضرورة متابعة الحادث والوقوف على الأسباب والتفاصيل.