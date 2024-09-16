"بعد معركة".. اعتقال أب يتعاطى المخدرات ويعتدي على أطفاله في بغداد

شفق نيوز/ أفادت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، بأن مديرية حماية الأسرة والطفل قد تمكنت من القبض على شخص متهم بتعاطي المخدرات وتعنيف أطفاله بطريقة وحشية في العاصمة بغداد.

ووفقًا لبيان صدر عنها وورد الى وكالة شفق نيوز، فقد وصلت مناشدة عبر الخط الساخن في ساعات الفجر الأولى تفيد بوجود أطفال يتعرضون للتعنيف من قبل والدهم في منطقة أبو دشير. وبناءً على متابعة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة ومدير مديرية حماية الأسرة والطفل، تم استحصال الموافقات القضائية اللازمة.

وأضاف، أنه تم تشكيل مفرزة من قسم حماية الكرخ بقيادة مساعد مدير القسم ومسؤولة وحدة الإعلام، حيث توجهت إلى موقع الحادث في منطقة أبو دشير ببغداد، وعند وصولهم إلى المنزل، تعرض أفراد المفرزة للاعتداء من قبل المتهم (ع. م. ل) ولكن تم القبض عليه بنجاح.

وخلال التفتيش في منزل المتهم، وفق البيان، تم تحرير الأطفال الذين تبين عليهم آثار التعذيب، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج واستحصال تقرير طبي.

وأشار إلى أنه عُثر خلال التفتيش على مواد مخدرة سائلة، ميزان، وأمبولات تعاطي، وتم ضبطها وفقًا للإجراءات القانونية، موضحا أن الوزارة ستقوم بإصدار بيان لاحق حول المستجدات المتعلقة بالقضية.