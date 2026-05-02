بعد معاناة مع المرض.. ميسان تودّع القس جلال دانيال

شفق نيوز- ميسان

أُعلن في محافظة ميسان، يوم السبت، وفاة زعيم الطائفة المسيحية في المحافظة، عصر اليوم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "القس جلال دانيال أبو علاء، زعيم الطائفة المسيحية في المحافظة وقس كنيسة أم الأحزان، توفي عصر اليوم، بعد معاناة طويلة مع المرض".

ويعد القس جلال دانيال "أبو علاء"، راعي كنيسة أم الأحزان في محافظة ميسان، من أقدم وأبرز الشخصيات المسيحية في المحافظة، لما يتمتع به من حضور ديني واجتماعي فاعل امتد لسنوات طويلة.