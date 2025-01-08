بعد معاناة لسنوات.. منطقة عراقية على موعد مع "طفرة نوعية" في الخدمات

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، يوم الأربعاء، انطلاق مشروع مجاري حي الانتصار الواقع في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، بعد توقفه لسنوات عديدة بسبب تلكؤ الشركة المنفذة.

ويعد مشروع مجاري حي الانتصار واحداً من المشاريع المتعثرة بالمحافظة، حيث واجه المشروع مشاكل كثيرة في التنفيذ أدت إلى إقصاء الشركة المنفذة السابقة بعد مطالبات متكررة من الأهالي.

لكن مؤخراً تم استئناف العمل به، إذ يؤكد الدخيل في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع مجاري حي الانتصار أُعيد العمل به من جديد لتحسين الخدمات للأهالي".

ويضيف محافظ نينوى، أن "هذا المشروع يعد الأكبر في الموصل وسيحدث طفرة نوعية في الخدمات المتكاملة لحي الانتصار، كما سيساهم في تحسين الخدمات بشكل ملحوظ ويجعل الحي من أجمل الأحياء في المدينة".

وكانت أسباب تلكؤ مشروع مجاري حي الانتصار تتعلق بسوء إدارة الشركة وعدم قدرتها على الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

وقد تسبب هذا التعثر في انهيار الخدمات العامة في الحي، ما أدى إلى معاناة السكان من تراكم المياه الآسنة وانعدام الصرف الصحي لفترة طويلة، الأمر الذي دفعهم لإطلاق مناشدات متكررة للجهات المعنية من أجل إكمال المشروع.