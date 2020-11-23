بعد مظاهرات غاضبة.. الكهرباء تتراجع عن قرار تحويل موظفي العقود إلى الجباية وتتحرك لصرف مستحقاتهم

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة للإنتاج للمنطقة الوسطى، يوم الاثنين، عن صدور قرار من وزير الكهرباء ماجد حنتوش بإلغاء قرار تحويل موظفيها العقود إلى الجباية، فيما لفتت الى تحركها مع عدد من النواب على وزارة المالية لصرف المستحقات المتأخرة منذ شهر نيسان الماضي.

وتظاهر المئات من موظفي العقود والأجور اليومية في وزارة الكهرباء، يوم الأحد (22 تشرين الثاني 2020)، أمام مبنى الوزارة وسط العاصمة بغداد، احتجاجاً على قرار وزير الكهرباء ماجد حنتوش الخاص بنقل بحدود 37 ألف عقد وأجر يومي من شركات الإنتاج والنقل إلى دوائر الجباية والصيانة في شركة توزيع كهرباء بغداد.

وقال عضو مجلس إدارة الشركة صلاح الخالدي لوكالة شفق نيوز، انه "تم ايقاف الكتاب الخاص بنقل كوادر عقود شركات انتاج الوسط البالغ عددهم أكثر من 28 ألف عقد الى شركة توزيع بغداد بسبب تظاهرات الاخوه العقود على أبواب وزارة الكهرباء"، مشيرا إلى أن "إيقاف بناءً على موافقة وزير الكهرباء ماجد حنتوش".

واضاف ان "القرار الجديد الصادر من وزير الكهرباء تضمن أيضا نقل جميع كوادر المحافظات العاملين في إنتاج الوسط البالغ عددهم 5000 عقد حسب مواقع سكناهم، وكذلك موافقة الوزير على تحويل الأجور الى عقود في موازنة 2021".

وتابع الخالدي، انه "تم متابعة موضوع المستحقات المالية للعقود والأجور من خلال وفد أعضاء البرلمان عن كتلة سائرون واللجنة المالية البرلمانية لضغط على وزارة المالية لصرف مستحقات الاخوه العقود من الأول من نيسان 2020 لغاية 31 كانون الأول 2020".

وبين الخالدي، أن "وزير الكهرباء أصدر قرار رسمي بتحويل جميع العقود من الموازنة الاستثمارية إلى التشغيلية خلال فترة أسبوع من توقيع الأمر الوزاري بناء على القرار السابق لمجلس الوزراء بتحويل العقود على الموازنة التشغيلية".