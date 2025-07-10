بعد مطالبات نيابية.. قرار حكومي يسمح بنقل منتجات الدواجن بين المحافظات

شفق نيوز- كركوك

وجّهت النائب عن محافظة كركوك، ديلان غفور صالح، يوم الخميس، طلباً رسمياً إلى وزير الزراعة الاتحادي، طالبت فيه بالتدخل العاجل لحل مشكلة يعاني منها مربو الدواجن في مناطق جنوب كركوك، خصوصاً في ناحية تازة وقراها القريبة من الحدود الإدارية مع إقليم كوردستان، بسبب منع تسويق منتجاتهم داخل المحافظة.

وقالت صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 300 مربٍ يواجهون صعوبات كبيرة نتيجة العقوبات التي تفرضها بعض النقاط الأمنية على منتجاتهم، بحجة أن مشاريعهم تقع خارج حدود كركوك، رغم امتلاكهم مستندات رسمية تؤكد تسجيل تلك المشاريع داخل المحافظة".

وأوضحت النائب عن محافظة كركوك، أن "هذا الإجراء تسبب بخسائر مادية كبيرة للمربين"، مهددة بـ"إيقاف عملهم بالكامل ما لم تُتخذ إجراءات فورية لحل المشكلة".

وبناءً على هذه المطالبات، أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 أيار 2025، القرار المرقم (25191 ق)، الذي تضمّن السماح المؤقت بنقل منتجات مشاريع تربية الدواجن بين المحافظات لحين استكمال التقييم الفني والإداري.

كما نص القرار على قيام وزارة الزراعة بإعداد تقرير تفصيلي عن طبيعة هذه المشاريع والمعوقات التي تواجهها، وتقديمه خلال مدة أقصاها 15 يوماً إلى المجلس الوزاري للاقتصاد لغرض دراسته واتخاذ القرار النهائي بشأنه.

وتشهد محافظة كركوك توسعاً ملحوظاً في قطاع إنتاج الدواجن ضمن مشاريع خاصة يديرها مستثمرون محليون، إلا أن تقاطع الصلاحيات الإدارية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان يعرقل حركة المنتجات الحيوانية والزراعية، ويفرض قيوداً على التسويق المحلي. وتُعد هذه الأزمة واحدة من سلسلة مشكلات تعيق تطوير القطاع الزراعي في المحافظات المتنازع عليها، وسط مطالبات مستمرة من نواب ومربين بضرورة تبنّي حلول مستدامة تضمن استقرار السوق ودعم المنتج المحلي.