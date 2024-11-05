بعد مطاردة لموكب "الزفة".. القبض على مطلق عيارات نارية بحفل زفاف بالموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة نينوى اليوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة متهمين قتلوا شاباً في ايسر الموصل، فيما اعتقلت الشرطة مطلقاً للعيارات النارية بحفل زفاف بمدينة الموصل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ إن "شرطة نينوى اعتقدت شخصا على خلفية قيامه بإطلاق النار خلال موكب حفل زفاف في منطقة حي المهندسين بجانب الأيسر من الموصل".

‏وأوضح المصدر أن "الشرطة طاردت الموكب أثناء مروره من المنطقة بعد سماع إطلاق العيارات وأن مشادة كلامية نشبت ما بين الطرفين قبل أن يتم اعتقاله".

وفي حي الانتصار (شرقي الموصل)، اخبر مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن "شرطة نينوى اعتقلت باقل من ساعتين ثلاثة متهمين قتلوا حدثاً بعمر 16 عاماً طعناً بسكين بوقت متأخر من ليلة الاثنين".

وبيّن المصدر أن "المتهمين الثلاثة بينهم حدثين اثنين ايضاً والثالث شاباً بعمر 19 عاماً وجميعهم جيران للمجني عليه بعد أن نشبت مشاجرة فيما بينهما دفعهم لطعنه بسكين".

واضاف ان "شرطة نينوى تحقق مع المتهمين الثلاثة فيما سلمت الجثة للطب العدلي بالموصل".