‎مرصد بيئي يدعو لاستضافة COP28 في العراق ‎

شفق نيوز/ دعا مرصد "العراق الأخضر" المهتم بشؤون البيئة والمناخ، اليوم السبت، الحكومة العراقية للمطالبة باستضافة مؤتمر المناخ المقبل في العاصمة بغداد.

‎وقال المرصد في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "خطوة ايجابية حضور رئيس الجمهورية بفعاليات مؤتمر قمة المناخ العالمي في مصر، بمشاركة العديد من قادة العالم ورؤساء الحكومات".

‎واضاف المرصد ان "مطالبة العراق باستضافة مؤتمر المقبل او الذي بعده في بغداد، ضروري لاطلاع العالم على الكوارث البيئية بمختلف أنواعها في بلاد الرافدين"، موضحاً أن "العراق بات البلد المعرّض للكوارث الطبيعية، نتيجة التدهور البيئي الحاد وإهمال الحفاظ على البيئة، فضلاً عما يعانيه من مخلفات الحروب وقلة مياهه بسبب تجاوز دول جوار على حصصه المائية".

وتلتقي نحو 200 دولة في شرم الشيخ في مصر اعتبارا من اليوم، وحتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مؤتمر "الأطراف" السابع والعشرين للأمم المتحدة حول المناخ "كوب27".

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تدوينة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بكل فخر واعتزاز وتشرف بالمسؤولية وأتطلع لافتتاح فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بمدينة شرم الشيخ (كوب 27) الإطارية حول تغير المناخ".

ويعرف مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي السابع والعشرون 2022، باسم COP27 ويعقد في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر/ تشرين الأول الجاريفي مدينة شرم الشيخ، مصر. ويكيبيديا