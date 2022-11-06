سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

‎مرصد بيئي يدعو لاستضافة COP28 في العراق ‎

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-06T13:00:49+0000
‎مرصد بيئي يدعو لاستضافة COP28 في العراق ‎

شفق نيوز/ دعا مرصد "العراق الأخضر" المهتم بشؤون البيئة والمناخ، اليوم السبت، الحكومة العراقية للمطالبة باستضافة مؤتمر المناخ المقبل في العاصمة بغداد.

‎وقال المرصد في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "خطوة ايجابية حضور رئيس الجمهورية بفعاليات مؤتمر قمة المناخ العالمي في مصر، بمشاركة العديد من قادة العالم ورؤساء الحكومات".

‎واضاف المرصد ان "مطالبة العراق باستضافة مؤتمر المقبل او الذي بعده في بغداد، ضروري لاطلاع العالم على الكوارث البيئية بمختلف أنواعها في بلاد الرافدين"، موضحاً  أن "العراق بات البلد المعرّض للكوارث الطبيعية، نتيجة التدهور البيئي الحاد وإهمال الحفاظ على البيئة، فضلاً عما يعانيه من مخلفات الحروب وقلة مياهه بسبب تجاوز دول جوار على حصصه المائية".

وتلتقي نحو 200 دولة في شرم الشيخ في مصر اعتبارا من اليوم، وحتى  18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مؤتمر "الأطراف" السابع والعشرين للأمم المتحدة حول المناخ "كوب27".

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تدوينة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بكل فخر واعتزاز وتشرف بالمسؤولية وأتطلع لافتتاح فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بمدينة شرم الشيخ (كوب 27) الإطارية حول تغير المناخ".

ويعرف مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي السابع والعشرون 2022، باسم COP27 ويعقد في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر/ تشرين الأول الجاريفي مدينة شرم الشيخ، مصر. ويكيبيديا

related

العراق يوقف التعامل مع شركات السياحة المصرية لاستغلالها السائحين (وثيقة)

Date: 2022-07-05 15:18:04
العراق يوقف التعامل مع شركات السياحة المصرية لاستغلالها السائحين (وثيقة)

سفارة العراق تعلن عن تسهيلات "مُهمة" في القاهرة

Date: 2019-09-19 15:26:58
سفارة العراق تعلن عن تسهيلات "مُهمة" في القاهرة

بغداد تعلن التواصل مع القاهرة لمنح عراقيين مقيمين بهذه الدول "الفيزا"

Date: 2019-09-21 16:07:19
بغداد تعلن التواصل مع القاهرة لمنح عراقيين مقيمين بهذه الدول "الفيزا"

بعد الهند .. العراق يسير رحلة جوية الى مصر لإجلاء مواطنين

Date: 2020-03-24 13:13:41
بعد الهند .. العراق يسير رحلة جوية الى مصر لإجلاء مواطنين

مصر تزوّد العراق بـ15 طناً من المُواد الطبّية لمواجهة فيروس كورونا

Date: 2020-10-30 11:56:22
مصر تزوّد العراق بـ15 طناً من المُواد الطبّية لمواجهة فيروس كورونا

تسيير رحلة جوية إضافية لإجلاء العراقيين من مصر

Date: 2020-03-24 22:34:04
تسيير رحلة جوية إضافية لإجلاء العراقيين من مصر

عام دراسي جديد بلا كتب مدرسية.. نقابة المعلمين تؤشر "الخلل"

Date: 2022-09-04 19:50:00
عام دراسي جديد بلا كتب مدرسية.. نقابة المعلمين تؤشر "الخلل"

متنبئ جوي يبشر بانكسار موجة البرد في العراق

Date: 2022-01-22 20:00:13
متنبئ جوي يبشر بانكسار موجة البرد في العراق