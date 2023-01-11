بعد أمر السوداني.. تكليف "وناس عبد" بتسيير شؤون الديوانية (وثيقة)

شفق نيوز/ قررت الحكومة العراقية، يوم الأربعاء، تكليف النائب الأول لمحافظة الديوانية "فارس وناس عبد" بتسيير شؤون المحافظة.

يأتي ذلك بعد بعد أمر أصدره رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اسم الثلاثاء، يقضي بسحب يد محافظ الديوانية زهير علي الشعلان.

وبحسب كتاب رسمي موقع من الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، "فقد تقرر سحب يد زهير علي الشعلان محافظ الديوانية لمدة 60 يوما او لحين اكمال الاجراءات التحقيقية ويتولى فارس وناس عبد النائب الاول للمحافظ تسيير شؤون المحافظة عملا باحكام قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم".

وأمس عزا المكتب الإعلامي للسوداني، صدور قرار سحب يد المحافظ، إلى "وجود ملفات تحقيقية بحقه (أي الشعلان) عن شبهات فساد إداري ومالي، يجري النظر بها من قبل المحاكم المختصة".