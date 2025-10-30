بعد مذكرة التفاهم الأميركية.. جامعة نينوى تخصص أرضاً لإنشاء مركز بحوث أكاديمي دولي

شفق نيوز- نينوى

أعلن رئيس جامعة نينوى الدكتور أسامة المشهداني، يوم الخميس، تخصيص أرض لتطبيق مذكرة التفاهم مع معهد البحوث الأميركي وجامعة شيكاغو لإنشاء مركز دولي للدراسات والتراث في الموصل.

وقال المشهداني، لوكالة شفق نيوز، إن "مذكرة التفاهم التي وُقّعت بين الحكومة المحلية في نينوى، ممثلة بمحافظها عبد القادر الدخيل، ومعهد البحوث الأكاديمية الأميركي (تاري) ومعهد الدراسات الثقافية القديمة في جامعة شيكاغو، تُعدّ حدثًا تاريخيًا على مستوى المحافظة والعراق بأسره، كونها تضع أسسًا لتأسيس مركز دولي للدراسات والأبحاث يُعنى بالمجالات التراثية والثقافية والاجتماعية".

وأضاف أن "المركز سيقام على أرض خُصصت له في الموصل، وبتمويلٍ كامل من الجانب الأميركي يشمل البناء والتأثيث والتجهيز بالمختبرات"، مبينا أن "المشروع سيسهم في تنفيذ بحوث مشتركة بين الجانبين العراقي والأميركي في مجالات التراث والآثار والمجتمع، فضلًا عن تدريب وتطوير قدرات الأساتذة والعاملين في المتاحف والمهتمين بالتراث، بمشاركة مستشارٍ متخصص من وزارة الخارجية الأميركية لدعم المشاريع المماثلة".

وكان محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، أعلن أمس الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم مع معهد البحوث الأكاديمية في العراق (تاري) ومعهد الدراسات والثقافات القديمة في جامعة شيكاغو الأميركية، لإنشاء مركز بحوث أكاديمي دولي في نينوى، مؤكداً أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة المحافظة كمركز علمي وثقافي كذلك تعزيز الدراسات الأكاديمية وحماية الآثار والتراث، وتوطيد التعاون العلمي بين المؤسسات العراقية والجامعات العالمية.