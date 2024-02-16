بعد مدة وجيزة من انطلاقه.. سوء الأحوال الجوية يتسبب بإصابات وانهيار خيام مهرجان الخيول في بغداد (فيديو)

شفق نيوز/ تسببت الأمطار وسوء الأحوال الجوية بالعاصمة بغداد، اليوم الجمعة، بإصابات وانهيار خيام مهرجان سومر لجمال الخيول العربية الاصيلة.

ووفق فيديو يوثق الحالة، فقد أوضح انهيار الخيام المقامة بالمهرجان الذي يقام بنسخته الثانية على أرض جزيرة الاعراس السياحية بمنطقة الجادرية، وسط العاصمة بغداد، فيما تم تسجيل إصابات ضمن الحاضرين بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بعد مدة وجيزة فقط من انطلاقه.

وكانت وكالة شفق نيوز وثقت انطلاق فعاليات مهرجان سومر للخيول العربية الاصيلة التي استعرضت بحركات بهلوانية جميلة مع مدربيها "الانيقين" استعدادها للمسابقات المقبلة.