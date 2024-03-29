بعد مخاطبة رئاسة الجمهورية ومكتب الحكيم.. لجنة فك الاختناقات: الجميع سيتعاونون

شفق نيوز/ أكد المنسق الأمني لمشاريع فكّ الاختناقات المرورية في بغداد، اللواء جاسم يحيى الزبيدي، يوم الجمعة، التعاون التام من قبل جميع المؤسسات والجهات الحكومية والسياسية، التي لها مواقع أو مقارّ للعمل في منطقة الجادرية، خصوصاً على جانبي الطرق المقصود فتحها.

وطالب مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، بتسهيل عمل فتح طريق سدة الناظمية، باتجاه الفوج الرئاسي، وهي المناطق التي تقع تحت جسر ذو الطابقين في منطقة الجادرية التي يتخذ منها الحكيم مقراً له و لتياره، لتخفيف الزخم المروري الكثيف الذي تشهده هذه المنطقة من بغداد.

وقال الزبيدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بهدف الإسراع في تنفيذ مشاريع فكّ الاختناقات المرورية/ الحزمة الأولى والحزمة الثانية، في العاصمة بغداد، ولغرض فتح شوارع ومسارات بديلة، تسهل حركة المواطنين خلال تنفيذ مراحل العمل في تلك المشاريع، لجأت الجهات المعنية إلى توفير طرق بديلة، من شأنها أن تخفف من معاناة المواطنين اليومية".

وأضاف "وجدنا التعاون التام من قبل جميع المؤسسات والجهات الحكومية والسياسية، التي لها مواقع أو مقارّ للعمل في منطقة الجادرية، خصوصاً على جانبي الطرق المقصود فتحها".

وأوضح الزبيدي انه "أبدت مختلف هذه الجهات استعدادها لتنفيذ التغييرات المطلوبة، ومنها ما ورد في أحد التوجيهات التي تخصّ فتح طريق سدة الناظمية، بما يخدم مرور المواطنين من قاصدي حرم جامعة بغداد أو المناطق المحيطة برئاسة الجامعة".

وتابع "نؤكد حرصنا على بذل قصارى جهودنا؛ من أجل إكمال مشاريع فكّ الاختناقات المرورية، في التوقيتات المعدة لها، ووفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء، في تذليل العقبات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لسرعة التنفيذ".