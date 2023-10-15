بعد محاكمة دامت 14 عاماً..  القضاء العراقي يفرج عن متهمين اثنين بـ"الإرهاب"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، جنوبي العراق، اليوم الاحد، بان محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكما بالإفراج عن متهمين اثنين بـ"الإرهاب" بعد سنوات من المحاكمة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالإفراج عن متهمين اثنين من ابناء محافظة ديالى، بعد 14 سنة من جلسات المحاكمة، بتهمة الإرهاب، وتنفيذ عمليات اغتيال ضد أفراد القوات الامنية".

وبين المصدر، ان "قرار الافراج جاء لعدم كفاية الأدلة، حيث أن إجراءات محاكمتهم تمت وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".