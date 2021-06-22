بعد محافظات الجنوب.. تفجير في ديالى يقطع الكهرباء عن كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي في ديالى، يوم الثلاثاء، بأن تفجير برج للطاقة شمالي المحافظة أدى الى قطع الكهرباء عن جنوبي كركوك.

يأتي ذلك بعد اعلان لوزارة الكهرباء، عن انقطاع تام للطاقة في محافظات جنوبي البلاد جراء "عارض فني" في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مجهولين فجروا، صباح اليوم، برجاً للكهرباء في منطقة الصفرة شمالي ديالى، ما تسبب عن انقطاع الكهرباء عن مناطق جنوبي كركوك.

وأوضح المصدر، أن برج الطاقة الذي تعرض للتفجير يقع ضمن خط محطة المنصورية، ( 400 ميغا واط)، الذي يغذي محطة تازة جنوبي كركوك.

وفي الشأن، أكد مصدر حكومي في ديالى، عدم تأثر المحافظة بالعارض الفني في بغداد الذي تسبب بتوقف جميع محطات الكهرباء في محافظات الوسط والجنوب.

وأوضح المصدر، أن الخلل الفني في منطقة الامين بالعاصمة بغداد، والذي اوقف محطات الكهرباء في الوسط والجنوب، بعيداً عن ديالى التي تعتمد على خط ديالى- ميرساد الايراني ومحطة المنصورية الغازية.

وأعلن إعلام كهرباء واسط، امس الاثنين، انقطاع تام للطاقة الكهربائية في محافظات جنوبي البلاد جراء "عارض فني".

وقال الإعلام في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "سبب الاطفاء الآن هو توقف المنظومة الكهربائية (إطفاء عام) للمحافظات الجنوبية فقط ، بسبب عارض فني".

وأضاف أن "الملاكات الهندسية و الفنية في وزارة الكهرباء باشرت في إصلاح العارض لإعادة المنظومة لوضعها الطبيعى في القريب العاجل".

وفي وقت سابق امس الاثنين، أعلنت مديرية كهرباء ذي قار إطفاء تام للطاقة الكهربائية دون معرفة الأسباب.