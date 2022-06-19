بعد ما نشرت شفق نيوز خبر إغلاقها: فتح أقدم مقبرة في ديالى للزائرين

شفق نيوز/ أعلنت الأمانة الخاصة للمزارات في ديالى يوم الأحد، إعادة فتح مدخل المقبرة الرئيس أمام المشاة وفيما نفت فرض جباية دخول للمقبرة، أكدت فتح المدخل بالكامل أمام العجلات خلال الفترات القادمة.

وقال مسؤول شعبة الإعلام في الأمانة الخاصة لمزارات ديالى احمد اركان الربيعي لوكالة شفق نيوز؛ انه تم إعادة فتح المدخل الرئيسي لمقبرة الشريف وسط بعقوبة أمام المشاة واستثناء دخول العجلات الى وقت لاحق لدواع وتحوطات أمنية.

وبين الربيعي ان المقبرة تحوي مدخلا بديلا وآخر مجاوراً للمدخل الرئيسي الذي كان مغلقا، نافيا و"بشكل قاطع" فرض جبايات دخول للمقبرة على المواطنين من أي جهة.

وأشار إلى أن مدخل المقبرة الرئيسي سيفتح أمام العجلات خلال الفترات القليلة القادمة ووفقا لتقديرات السلطات الأمنية التي أغلقت المدخل لحماية أرواح المواطنين من تهديدات السيارات المفخخة.

وشكا سكان بعقوبة وعدة مناطق في ديالى في وقت سابق وعبر شفق نيوز من قرار استمرار اغلاق مقبرة الشريف أقدم مقابر ديالى واكبرها وسط بعقوبة، منتقدين استغلالها لمنافع مادية تعدت قدسية المقبرة الاجتماعية والإنسانية "بحسب المواطنين".

وعزا مسؤول الشعبة الإعلامية في الأمانة الخاصة للمزارات الدينية في ديالى احمد اركان الربيعي في حديثه لوكالة شفق نيوز "أسباب اغلاق المدخل الرئيسي لمقبرة الشريف إلى تحوطات واحترازات أمنية بناء على معلومات استخبارية تفيد بمخطط لاستهداف المقبرة والأهالي بسيارات مفخخة.

ويمتد عمر المقبرة يمتد إلى مئات السنين، وهي موجودة في بعقوبة الجديدة، ويدفن فيها المسلمون. ولهذه المقبرة خصوصية لدى أهالي بعقوبة، وتعدّ معلماً من معالم المدينة.