بعد ما كشفته شفق نيوز.. بيانات من ديالى وتحقيق عاجل باختفاء 400 غزال ريم (وثائق)

شفق نيوز – ديالى

أخلت مديرية زراعة محافظة ديالى، يوم الأحد، مسؤوليتها عن تراجع اعداد غزال الريم في محمية مندلي، وأكدت أن المحمية من مسؤولية دائرة الغابات والتصحر، وهذا وسط تحقيق كبير فتح بالمحافظة بعد اختفاء قرابة 400 غزال.

ونشرت مديرية الزراعة في المحافظة، بيانا مرفق بالوثائق، وورد لوكالة شفق نيوز، يفيد بأنها سلمت مسؤولية المحمية وفيها 300 غزال ريم، إلى دائرة الغابات والتصحر في 2019.

وبحسب الوثائق التي نشرتها المديرية، فإن دائرة الغابات والتصحر تسلمت المشروع، عبر إيصال تسليم رسمي.

وكانت وكالة شفق نيوز، كشفت يوم أمس السبت، عن تراجع أعداد الغزالان النادرة، وهي غزال الريم، في محمية مندلي من 400 رأس إلى 10 فقط، وسط ظروف غامضة، وبحسب قائممقام قضاء مندلي في محافظة ديالى، علي ضمد الزهيري، فإن المحمية تقول أنها نفقت بسبب الجوع، لكنه استبعد هذا التبرير ولمح إلى "سرقتها" أو "تهريبها".

وأشار الزهيري، في تصريحه للوكالة يوم أمس، إلى أن "اختفاء غزلان الريم بهذه السرعة من المحمية دفعنا لمخاطبة الجهات الحكومية العليا بالتحقيق العاجل لكشف ملابسات هذا الملف، ومحاسبة المقصرين واعادة احياء المحمية بإعتبارها من أبرز المحميات على مستوى العراق وتضم أنواعا نادرة ومميزة من غزلان الريم".

وفي السياق ذاته، أشار مصدر في المحافظة لوكالة شفق نيوز، أن "الجهات الحكومية والأمنية فتحت تحقيقا كبيرا بشأن اختفاء الغزلان في محمية مندلي وتراجع اعدادها من 400 الى 10 او أقل".

وتمتد محمية غزلان مندلي على مساحة اكثر من 400 دونم في أطراف قضاء مندلي شرقي ديالى من جهة قضاء خانقين.

وتعد محمية ساوة في محافظة المثنى، من أبرز المحميات لغزال الريم، لكنها تعاني أيضا من أزمة كبيرة، عبر نفوق الغزلان واتجهت لبيعها، لتوفير العلاف لما تبقى منها.

وتعرض غزال الريم العراقي في موطنه بصحراء الأنبار وبادية المثنى وغابات ديالى إلى حملات إبادة وصيد جائر منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، مما عرضه لخطر الانقراض.