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بعد ليلة ممطرة.."صبات" أمنية تسحق باص صغير في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-12T09:50:46+0000
بعد ليلة ممطرة.."صبات" أمنية تسحق باص صغير في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم السبت، ان حواجز كونكريتية "صبات" سقطت جراء الأمطار الغزيرة قرب مركز للشرطة وتسببت بتدمير حافلة صغيرة  قربها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "عجلة نوع كيا باص كانت متوقفة قرب مركز للشرطة في بعقوبة دمرت بالكامل جراء سقوط حواجز كونكريت امنية (صبات)".

وأضاف المصدر أن "سبب الحادث الأمطار الرعدية الغزيرة التي تسبب باختلال توازن الحواجز الكونكريتية وسقوطها وسحق عجلة (الكيا) بالكامل"، مشيرا الى "فتح تحقيق أمني بالحادث واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة".

وشهدت ديالى موجة أمطار رعدية شديدة وتسببت بغرق أغلب الطرق والأحياء السكنية في بعقوبة وعدد من الوحدات الادارية.

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