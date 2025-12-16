بعد ليلة ماطرة.. منخفض بارد يضرب العراق غداً الأربعاء

شفق نيوز- بغداد

أكد الراصد الجوي نائل العلي، يوم الثلاثاء، وجود منخفض جوي بارد يؤثر على مناطق متعددة من العراق بدءا من يوم غد الأربعاء، بعد موجة أمطار ليلية.

وقال العلي، لوكالة شفق نيوز إن "أجواء ممطرة خلال اليوم الثلاثاء على المناطق الشمالية الغربية (غرب نينوى ودهوك وزاخو) والمنطقة الغربية (القائم، عكاشات، الرطبة) ومناطق البادية الجنوبية الغربية (السلمان ومناطق أخرى) وتكون مابين الخفيفة والمتوسطة تغزر على فترات وتنتهي الفرص خلال هذه الليلة في شمال غرب البلاد وغرب البلاد".

ولفت إلى أن "أمطارا على فترات ما بين الخفيفة والمتوسطة تشتد غزارة أحيانا على مناطق ذي قار والمثنى والديوانية والرمادي وكربلاء والنجف، وبشكل أقل على بابل والبصرة، وخفيفة إلى متوسطة أحيانا في ميسان وواسط وبغداد وجنوبي ديالى، وتكون الفرص ضعيفة في صلاح الدين وديالى وكركوك وأربيل".

وبين العلي، أن الأمطار تكون ديمية مابين الخفيفة والمتوسطة ما عدا بعض الأحيان تغزر كما ذكرت أعلاه، وتستمر فرص الأمطار في جنوبي البلاد خلال يوم الخميس".

وأوضح أن "أجواء بارد جدا ودرجات الحرارة المتوقعة خلال نهار يوم غد الأربعاء كما يلي: المنطقة الشمالية 8 إلى 12، المنطقة الوسطى 14 إلى 17، المنطقة الجنوبية 14 إلى 15، الفرات الأوسط 13 إلى 14، المنطقة الغربية 6 إلى 8".