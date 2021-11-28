بعد لقائهم الكاظمي.. معتصمو الرشاد في ديالى يعيدون فتح طريق مغلق

شفق نيوز/ أنهى معتصمو ذوي ضحايا مجزرة الرشاد في ديالى، يوم الاحد، اعتصامهم واعادوا فتح طريق بعقوبة – المقدادية، بعد لقاء ممثلين عنهم برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي تعهد بتنفيذ مطالبهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان المعتصمين اعادوا فتح طريق بعقوبة – المقدادية المؤدي الى خانقين ورفعوا خيم الاعتصام بعد وعود من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتنفيذ مطالبهم.

ونصب معتصمون من قرية الرشاد جنوبي المقدادية امس السبت خيام اعتصام على الطريق الحيوي الرابط بين ثلاثة اقضية في ديالى بسبب، احتجاجاً على إخلال الجهات الحكومية بتنفيذ الوعود التي قطعوها لذوي ضحايا مجزرة الرشاد التي راح ضحيتها عشرات الضحايا والمصابين.

وطالب المعتصمون بحضور رئيس الوزراء الى قرية الرشاد وموقع الجريمة وكشف تسجيلات الكاميرات الحرارية داخل المنطقة الجغرافية للمناطق (سبته، نهر الامام، البينكاتي، جزيرة العيثة) واعلان الرشاد منطقة منكوبة وتعويض ذوي الضحايا والجرحى وفقا لقانون 20 الخاص بضحايا الارهاب والاخطاء العسكرية.

وتعرضت قريتيّ الرشاد ونهر الإمام جنوبي قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة لمجزرتين دمويتين في سابقة لم تشهدها ديالى منذ سنوات طويلة، وخلفتا أكثر من 40 ضحية ومصابا ونزوح مئات الاسر خوفا من مجازر جديدة.