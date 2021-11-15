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بعد لقاء تلفزيوني.. مذكرة قبض بحق مقرّب من المرجع الصدر

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-15T07:04:56+0000
بعد لقاء تلفزيوني.. مذكرة قبض بحق مقرّب من المرجع الصدر

شفق نيوز/ أظهرت وثيقة عن  مجلس القضاء الأعلى في العراق، صدور مذكرة قبض وتحري ضد شقيق محافظ البصرة الاسبق "إسماعيل مصبح الوائلي"، وفقاً للمادة 226 من قانون العقوبات العراقي.

وتحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة من مذكرة القبض الصادرة عن محكمة تحقيق الكرخ الأولى، بتاريخ أمس (الاثنين 15 تشرين الثاني 2021)، وفق "أحكام المادة 226 من قانون العقوبات العراقي".

وبحسب متابعين فأن مذكرة القبض بحق "اسماعيل الوائلي" صدرت على خلفية  اتهامه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بـ "التعاون مع الحرس الثوري الإيراني والفصائل المسلحة في العراق".

و"إسماعيل مصبح الوائلي" شقيق محافظ البصرة الاسبق "محمد مصبح الوائلي" الذي اغتيل اثر هجوم مسلح في العام 2012 في المحافظة، كما يعد "اسماعيل الوائلي" مقرباً من المرجع محمد صادق الصدر.

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