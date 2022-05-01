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المرور تعلن وصول وجبة جديدة من لوحات تسجيل العجلات الى بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-01T17:19:27+0000
المرور تعلن وصول وجبة جديدة من لوحات تسجيل العجلات الى بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الاحد، عن وصول وجبة جديدة من لوحات تسجيل العجلات الى العاصمة بغداد.

وقال مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، ان اول وجبة من اللوحات المرورية الجديدة وصلت وسيتم توزيعها بعد عيد الفطر.

ويوم الاثنين الماضي، باشرت مديرية مرور اربيل باقليم كوردستان، بمنح لوحات السيارات وفق النظام الجديد.

وقالت مرور اربيل في بيان صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، "تأييدا لتعليمات وزارة داخلية اقليم كوردستان رقم 2 لسنة 2022، وبأمر من وزير داخلية حكومة اقليم كوردستان، باشرت مديرية مرور اربيل بطباعة اول لوحة سيارة بالنظام الجديد".

وأضاف البيان، أنه "حسب اللوحة الجديدة سوف تترك اسماء المدن ويكون هناك رمزاً مخصصاً"، مشيراً إلى أن  "رمز أربيل سيكون 22، كما أن اسم محافظات اقليم كوردستان والعراق ستكتب بحروف لامعة في اللغة الانكليزية".

وفي الثامن من تشرين الثاني 2021، أعلن وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر احمد، قرب البدء بتغيير لوحات السيارات في الاقليم، وأشار إلى تأخر اجراءات الحكومة الاتحادية في بغداد بهذا الصدد.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده، حينها، باربيل، "كانت لدينا النية بتبديل لوحات السيارات لتكون وفق المعاير العالمية، ولكن بعدها جاءت بغداد على الخط وطالبت وزارة الداخلية التنسيق بهذا الخصوص".

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