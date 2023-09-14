بعد كوردستان.. الكوليرا تدق ناقوس الخطر في ديالى

شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الخميس، إطلاق خطة وقائية شاملة لمواجهة مرض "الكوليرا" بعد تسجيل اصابات وعشرات الحالات المشتبه بها في المحافظة.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس خضير العزاوي، لوكالة شفق نيوز، ان ديالى سجلت 3 اصابات بالكوليرا في قضاء خانقين وناحية جلولاء شمال شرقي المحافظة الى جانب تسجيل أكثر من 20 حالة اشتباه يجري تدقيقها وفحصها في المختبرات الطبية المختصة.

وبين العزاوي ان اسباب اصابات الكوليرا تعود إلى استخدامات مياه الآبار الملوثة ومشاكل التلوث في مياه محطات الاسالة وفقا للفحوصات والعينات المختبرية.

وأكد العزاوي إطلاق خطة شاملة لفحص المياه في محطات الاسالة والآبار ومعامل إنتاج المياه (ARO ) وتجهيز محطات ماء الشرب ومحطات الآبار وعموم مصادر المياه بالحبوب المعقمة.

كما أكد العزاوي تشكيل لجنة عليا برئاسة المحافظة لمواجهة وتطويق مرض الكوليرا ولجنة ثانية برئاسة صحة ديالى وبمشاركة الدوائر والجهات المختصة لمنع تفشي الكوليرا الى جانب حملة توعية صحية في القرى والارياف للتحوط ضد خطر الكوليرا.

واليوم الخميس، أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي، ارتفاع عدد الإصابات بمرض الكوليرا في محافظة السليمانية إلى 130 إصابة مؤكدة.

وقال البرزنجي في تصريح للصحفيين، إن عدد الإصابات بالكوليرا وصلت إلى 130 حالة مشخصة، ولكن هذا العدد لا يدلُّ على النسبة الواقعية لأننا نأخذ عينات للفحص من 20% للمصابين بالأسهال، متوقعا وجود حالات غير مسجلة، مؤكدا وجود حالات اصابة بالمرض في كل من محافظة اربيل ودهوك وفي إدارة منطقة كرميان، وهي معرضة للتغيير.

والكوليرا أو الكُلِرَة أو الهَيْضَة، والتي تعرف أحيانا باسم الكوليرا الآسيوية أو الكوليرا الوبائية، هي الأمراض المعوية المُعدية التي تُسببها سلالات جرثوم ضمة الكوليرا المنتجة للذيفان المعوي. وتنتقل الجرثومة إلى البشر عن طريق تناول طعام أو شرب مياه ملوثة ببكتيريا ضمة الكوليرا من مرضى كوليرا آخرين.