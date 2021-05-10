بعد كفاح لخمس ساعات.. الدفاع المدني يخمد حريقا ضخما داخل معمل للعصائر ببغداد

شفق نيوز/ سيطرت فرق الدفاع المدني، يوم الاثنين، على حادث حريق اندلع داخل معمل كربلاء للعصائر شمال شرق العاصمة بغداد بعد ان كفاح استمر لأكثر من 5 ساعات دون توقف.

وذكر بيان للدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الحريق اندلع في تمام الساعة الرابعة فجرا واستمرت عمليات الإخماد الى الساعة التاسعة صباحاً طوقت فرق الدفاع المدني خلالها النيران التي اشتعلت داخل كميات هائلة من الكارتون وسكيبات خشبية داخل المعمل المشيد من طابقين بمساحة 2500 متر مربع وأنهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل المعمل المحترق.

وأضاف البيان؛ أنه على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.