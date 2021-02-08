بعد كشف لشفق نيوز.. صلاح الدين تحقق بمنح أراض سكنية لـ"دواعش"

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي في صلاح الدين، يوم الاثنين بتشكيل لجنة تحقيقية حيال منح قطع أراض سكنية لأشخاص منتمين لداعش.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن محافظ صلاح الدين شكل لجنة تحقيق برئاسة المعاون الاداري ومدير بلدية تكريت ومدير الشؤون القانونية في المحافظة للتحقيق في أسماء مطلوبة للقضاء بتهم الانتماء لداعش، منحت قطع اراض ضمن بلدية تكريت الشهر الماضي.

وأضاف أن اللجنة شكلت بعد ورود شكاوى عديدة ومعلومات عن وجود أسماء لداعش ضمن المشمولين بقطع الأراضي إلى جانب وجود معاملات مزورة.

وقال إن اللجنة التحقيقية ستعيد التدقيق والتحقق من المشمولين بالتوزيع وفق الأطر القانونية والضوابط المعتمدة.

يذكر أن مسؤولين ومواطنين كشفوا في وقت سابق وعبر وكالة شفق نيوز، عن شمول مطلوبين ودواعش بقطع اراض سكنية وزعت الشهر الماضي ما أثار جدلا سجالا كبيرا في المحافظة.