سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد كشف شفق نيوز لـ"كارثة".. ذي قار تتحرك لمعالجة تلوث المياه بـ"الفهود"

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-18T17:57:16+0000
بعد كشف شفق نيوز لـ"كارثة".. ذي قار تتحرك لمعالجة تلوث المياه بـ"الفهود"

شفق نيوز/ وجه محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، يوم الأربعاء، بتشكيل لجنة فحص دائمة للمياه وغرفة عمليات، وذلك بعد يوم من إفصاح مصدر طبي عن تلوث المياه بشكل كلي وبنسبة تجاوزت الـ99 بالمائة في قضاء الفهود.

وذكر بيان لاعلام المحافظة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محافظ ذي قار محمد هادي الغزي زار قضاء الفهود واطلع على اعمال الربط لشبكة ماء قضاء الفهود والمنار، وذلك في إطار متابعة اللجنة المشكلة مسبقا من دوائر الصحة والماء والبيئة لاجراء الفحوصات الدقيقة لمجمعات ماء الفهود ووضع الحلول المناسبة لها ، والتي تمس حياة المواطنين في مختلف المجالات".

ووجه الغزي، بـ"تشكيل لجنة فحص دائمة مكونة من "الصحة والبيئة والماء" تعمل على مدار السنة ولكل مدن ذي قار تكون مهمتها الاساسية فحص الماء الخارج من كافة مجمعات المحافظة".

كما وجه بـ"تشكيل غرفة عمليات داخل قضاء الفهود وبشكل عاجل تتكون من معاون المحافظ لشؤون الخدمات والمعاون الفني لمديرية الماء اضافة الى احد كوادر الصيانة والتشغيل للموارد المائية ولن تغادر اللجنة قضاء الفهود الا بعد اجراء المعالجات الطارئة".

كما أوعز المحافظ بـ"إعداد مشروع لصيانة الفلاتر الرملية لكافة المجمعات في القضاء حيث وجد ان الفلاتر لم تجري عليها عمليات الصيانة منذ 18 عاماً، وربط مشروع ماء الاصلاح فوراً في مناطق قضاء الفهود والمنار والتي بدأت فعلياً".

وامس الثلاثاء، خرج العشرات من المواطنين في قضاء الفهود شرقي محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بتظاهرة حاشدة للمطالبة بوضع حل لازمة المياه التي ضربت القضاء مؤخراً. وفي السياق، أفصح مصدر طبي عن تلوث المياه بشكل كلي وبنسبة تجاوزت الـ99 بالمائة في قضاء الفهود، لافتا إلى أن الكارثة وقعت في هذه المدينة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "الفحص المختبري تم إجراؤه على 190 نموذجا مائيا من مجمعات الماء في الفهود وظهرت النتيجة بأن 189 نموذجا ملوثا وغير صالح للاستهلاك البشري".

وطالب المصدر، "السلطات التنفيذية في المحافظة بضرورة وضع حلول عاجلة لهذه المدينة، قبل فوات الأوان".

related

لليوم الثالث تواليا.. أهالي الفهود يطالبون بإقالة مسؤول محلي بذي قار

Date: 2021-12-23 08:11:59
لليوم الثالث تواليا.. أهالي الفهود يطالبون بإقالة مسؤول محلي بذي قار

ذي قار تسجل ارتفاعاً بإصابات الحمى النزفية

Date: 2022-05-05 13:09:43
ذي قار تسجل ارتفاعاً بإصابات الحمى النزفية

احتجاج ليلي في الناصرية ينتهي بغلق ديوان المحافظة

Date: 2021-04-15 18:20:32
احتجاج ليلي في الناصرية ينتهي بغلق ديوان المحافظة

بعد ورود معلومات عن شبهات فساد.. إدارة الشطرة تحقق باسعار "أكواخ" الحدائق

Date: 2021-10-22 13:48:03
بعد ورود معلومات عن شبهات فساد.. إدارة الشطرة تحقق باسعار "أكواخ" الحدائق

إعلان خمس قرى موبوءة بفيروس كورونا جنوبي العراق.. وثيقة

Date: 2021-02-14 17:22:32
إعلان خمس قرى موبوءة بفيروس كورونا جنوبي العراق.. وثيقة

العراق يشخص حالة وفاة بالصدفة لمصاب بالفطر الاسود

Date: 2021-05-31 18:24:03
العراق يشخص حالة وفاة بالصدفة لمصاب بالفطر الاسود

متظاهرون مطالبون باستقالة مسؤول محلي يصعّدون احتجاجاتهم في ذي قار

Date: 2021-12-29 09:08:37
متظاهرون مطالبون باستقالة مسؤول محلي يصعّدون احتجاجاتهم في ذي قار

بعد مواجهات "شرسة" مع القوات الأمنية المحتجون يغلقون مبنى الحكومة المحلية بذي قار

Date: 2021-07-11 06:26:26
بعد مواجهات "شرسة" مع القوات الأمنية المحتجون يغلقون مبنى الحكومة المحلية بذي قار