بعد كشف شفق نيوز لـ"كارثة".. ذي قار تتحرك لمعالجة تلوث المياه بـ"الفهود"

شفق نيوز/ وجه محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، يوم الأربعاء، بتشكيل لجنة فحص دائمة للمياه وغرفة عمليات، وذلك بعد يوم من إفصاح مصدر طبي عن تلوث المياه بشكل كلي وبنسبة تجاوزت الـ99 بالمائة في قضاء الفهود.

وذكر بيان لاعلام المحافظة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محافظ ذي قار محمد هادي الغزي زار قضاء الفهود واطلع على اعمال الربط لشبكة ماء قضاء الفهود والمنار، وذلك في إطار متابعة اللجنة المشكلة مسبقا من دوائر الصحة والماء والبيئة لاجراء الفحوصات الدقيقة لمجمعات ماء الفهود ووضع الحلول المناسبة لها ، والتي تمس حياة المواطنين في مختلف المجالات".

ووجه الغزي، بـ"تشكيل لجنة فحص دائمة مكونة من "الصحة والبيئة والماء" تعمل على مدار السنة ولكل مدن ذي قار تكون مهمتها الاساسية فحص الماء الخارج من كافة مجمعات المحافظة".

كما وجه بـ"تشكيل غرفة عمليات داخل قضاء الفهود وبشكل عاجل تتكون من معاون المحافظ لشؤون الخدمات والمعاون الفني لمديرية الماء اضافة الى احد كوادر الصيانة والتشغيل للموارد المائية ولن تغادر اللجنة قضاء الفهود الا بعد اجراء المعالجات الطارئة".

كما أوعز المحافظ بـ"إعداد مشروع لصيانة الفلاتر الرملية لكافة المجمعات في القضاء حيث وجد ان الفلاتر لم تجري عليها عمليات الصيانة منذ 18 عاماً، وربط مشروع ماء الاصلاح فوراً في مناطق قضاء الفهود والمنار والتي بدأت فعلياً".

وامس الثلاثاء، خرج العشرات من المواطنين في قضاء الفهود شرقي محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بتظاهرة حاشدة للمطالبة بوضع حل لازمة المياه التي ضربت القضاء مؤخراً. وفي السياق، أفصح مصدر طبي عن تلوث المياه بشكل كلي وبنسبة تجاوزت الـ99 بالمائة في قضاء الفهود، لافتا إلى أن الكارثة وقعت في هذه المدينة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "الفحص المختبري تم إجراؤه على 190 نموذجا مائيا من مجمعات الماء في الفهود وظهرت النتيجة بأن 189 نموذجا ملوثا وغير صالح للاستهلاك البشري".

وطالب المصدر، "السلطات التنفيذية في المحافظة بضرورة وضع حلول عاجلة لهذه المدينة، قبل فوات الأوان".