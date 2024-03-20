بعد كركوك.. ديالى تكافح الحصبة

شفق نيوز/ أكدت مديرية صحة ديالى، يوم الأربعاء، انطلاق الحملة الوطنية لمكافحة مرض الحصبة في المحافظة مطلع الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم صحة ديالى فارس العزاوي لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة الوطنية للقاح الحصبة ستنطلق في ديالى وكافة محافظات العراق يوم الأحد القادم".

وأضاف العزاوي، أن "الحملة ستشمل أكثر من 1000 مدرسة لتلقيح أكثر من ربع مليون طالب في عموم المحافظة للحد من الإصابات بعدما شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترات الأخيرة".

ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك، عن ارتفاع كبير في أعداد المصابين بمرض الحصبة.

وقال مدير عام صحة كركوك زياد خلف مديد، لوكالة شفق نيوز، إن دائرته أطلقت حملة واسعة للتلقيح ضد مرض الحصبة الذي سجل زيادة كبيرة في أعداد المصابين فيها.