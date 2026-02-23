بعد كربلاء.. البصرة تشتعل غضباً بسبب استقطاع الحوافز (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

شهدت محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، مساء اليوم الاثنين، تظاهرة غاضبة رفضاً لقرار مجلس الوزراء باستقطاع 30% من الحوافز المالية الممنوحة لموظفي وزارة النفط.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، الذي حضر الاحتجاج، أن "موظفي الشركات النفطية (التمويل الذاتي) خرجوا بتظاهرة كبيرة وسط البصرة، للمطالبة بإلغاء توصيات اللجنة المكلفة بإعادة النظر في الحوافز الممنوحة للموظفين".

وتأتي هذه التظاهرة بعد ساعات من تنظيم موظفي مصفى كربلاء، الاثنين، وقفة احتجاجية داخل المصفى رفضاً للقرارات الرامية إلى قطع الحوافز المالية، مؤكدين لمراسل وكالة شفق نيوز، تمسكهم بحقوقهم وعدم القبول بأي إجراءات تمس مستحقاتهم.

وأظهرت وثائق رسمية صادرة عن وزارة الصناعة والمعادن، كشف النقاب عنها، الاثنين، عن رفع توصيات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتضمن مقترحات لإعادة تنظيم آلية احتساب وتوزيع حوافز الإنتاج والأرباح في مؤسسات الدولة، ضمن إطار معالجة الوضع المالي وضبط الإنفاق.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد أصدر في كانون الثاني/ يناير 2026 حزمة قرارات تضمنت تعديل واستقطاع عدد من المخصصات والحوافز في وزارات محددة، حيث تقرر استقطاع 30% من حوافز موظفي وزارة النفط، وإلغاء مخصصات الساعات الإضافية في وزارة الكهرباء بسبب شح السيولة المالية.