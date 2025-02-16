بعد أكثر من 25 عاماً.. انفراج في أزمة "دور القاعدة" الواقعة بين البصرة والكويت

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، يوم الأحد، توزيعها سندات دور مجمع "المنحة الكويتية"، على سكنة منطقة القاعدة الحدودية مع الكويت المتضررين من قرار ترسيم الحدود رقم 883 في العام 1993 في البصرة.

وذكرت الحكومة، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، "جرى مساء اليوم الأحد تسليم 156 سنداً ضمن مجمع المنحة الكويتية للمستفيدين من المجمع وبقيت 60 وحدة سكنية ستوزع سنداتها خلال الأسبوع المقبل".

وفي عام 1993 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم (833) والذي قضى بترسيم الحدود بين العراق والكويت، والممتدة بطول نحو (216 كم)، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي في عهد النظام السابق إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية.

ووقّع كل من العراق والكويت في (28 أيار 2013) مذكرتي تفاهم تتعلقان بترتيبات صيانة التعيين المادي للحدود المشتركة وتمويل مشروع إنشاء مجمع سكني في أم قصر، فيما أبدى الجانب الكويتي حينها استعداده لمساعدة العراق للخروج من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.