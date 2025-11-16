بعد "قنينة".. النفط العراقية تطلق "ممنون" لتوصيل البنزين

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الأحد، إطلاق تطبيق "ممنون" لإيصال البنزين للموقع المطلوب، وذلك بعد إطلاقها تطبيق "قنينة" للحصول على منتوج الغاز السائل.

وذكرت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تنفيذاً للبرنامج الحكومي بأتمتة عمل المؤسسات، أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية عن إطلاق تطبيق (ممنون) الذي يقدم خدمة إيصال منتوج البنزين للموقع الذي يرغبه المواطن أو أي جهة أخرى عبر مركبات خاصة لنقل المنتوج بالتعاون مع شركة طائر السلام".

وقال مدير الشركة حسين طالب إنه "تم إطلاق خدمة (ممنون) في بغداد ضمن مشروع الأتمتة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات الذي تبنته الشركة في إنجاز أعمالها عبر الأنظمة والتطبيقات الذكية التي تقدم خدماتها للمواطنين".

وأشار إلى أن "هذا التطبيق سيكون بشكل تجريبي في محافظة بغداد تمهيداً لتعميمه في جميع المحافظات وسينضم إلى التطبيقات التي أطلقتها شركة التوزيع لتسهيل حصول المواطن على المنتوج كتطبيق (قنينة) الذي أطلقته الشركة منذ مدة وجيزة".

وأكد طالب، أهمية خدمة تطبيق (ممنون) "في كونه ينقذ المواطن في حالة الطوارئ عند نفاذ المنتوج في مواقع تفتقر لوجود منفذ وقودي، كما أنه يقدم خدمة مميزة"، مبيناً أن "شركة التوزيع وعبر خدماتها الإلكترونية فتحت آفاقاً من التعاون المشترك مع القطاع الخاص الذي يمثل شريكاً رئيسياً لها لتقديم الخدمات المشتركة للمواطنين".