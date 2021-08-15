بعد أقل من يوم على تظاهرة احتجاجية.. سكان مجمع بسماية يتعرضون لعقوبة جماعية

شفق نيوز/ شهد مجمع بسماية السكني جنوب شرقي بغداد، يوم الأحد، تراجعاً مفاجئاً في جانب من الخدمات أبرزها "تعكّرّ" الماء وانقطاع الأنترنت لمدة زمنية غير مسبوقة، وذلك بعد أقل من يوم على تنظيم سكان المجمع وقفة احتجاجية بسبب تردي الخدمات.

ومساء يوم أمس السبت، نظم سكان بسماية تظاهرة احتجاجاً على تردي الخدمات بمختلف أشكالها، كالتنظيف والصيانة والقطوعات التي تحصل في التيار الكهربائي، وتلوث المياه، وسوء شبكة الأنترنت، وعدم تطبيق الضوابط المنصوص عليها في العقود التي أبرمتها وتبرمها هيئة الاستثمار مع السكان وشركات الخدمة والمستثمرين في المجمع.

وابتداء من ليلة السبت/ الأحد، شهدت خدمة الأنترنت ضعفاً بدا وكأنه معتاد ويحدث بين فترة وأخرى، لكن مع حلول نهار اليوم الأحد ضعفت شبكة الأنترنت بشكل ملحوظ قبل أن تتوقف تماماً في السادسة مساء ولغاية ساعة كتابة هذا الخبر، بحسب ما أكد عدد من سكان المجمع لوكالة شفق نيوز.

المتحدثون ذكروا أيضاً أن البعض منهم لاحظوا عدم نقاء الماء الواصل إلى شققهم حتى أن لونه كان يميل إلى "الأصفر".

وفي العادة عندما تنقطع الكهرباء عن المجمع أو بعض أجزاءه ينقطع الماء والغاز لكونهما مرتبطان بالكهرباء، وحين عودتها تدفع شبكة الأنابيب ماء يميل للون الأسود، وهو ما لم يجد له سكان المجمع تفسيراً حتى الآن، ولم تقدم الجهات المعنية أي توضيح لهذا الأمر.

ويرى البعض ممن التقت بهم شفق نيوز، أن ما شهده مجمع بسماية اليوم، ما هو إلا "عقوبة جماعية" على التظاهرة التي انطلقت أمس السبت احتجاجاً على تردي الخدمات وتراجعها في المدينة التي كانت من المفترض أن تكون "نموذجية ومثالاً يحتذى به" في المدن والمجمعات السكنية المزمع إنشاؤها، بحسب أقوالهم.

ويوم أمس السبت واكبت وكالة شفق نيوز الوقفة الاحتجاجية في مجمع بسماية وتحدث بعض المحتجين لمراسل الوكالة عن معاناتهم ومطالبهم التي رفعوها إلى هيئة الاستثمار والجهات المعنية.

وعقب التظاهرة، أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيستها سها داود النجار وبالتنسيق مع وزارتي التخطيط والاعمار والاسكان وبعد مفاوضات مكثفة مع شركة هانوا الكورية الجنوبية تعكف على اعادة صياغة وتصحيح عدد من النصوص القانونية الخاصة بعقد مشروع مدينة بسماية.

وبينت ان النجار، التقت بمجموعة من ممثلي البنايات في المشروع بحضور المديرين العامين ورؤساء الأقسام في الهيئة بخصوص أن الصيغ التعاقدية الجديدة التي تسعى الهيئة لإبرامها مع شركة هانوا وعددا من الشركات الخدمية الأخرى العاملة في المدينة والتي يجب أن تصب في خدمة الساكن وتضمن إعادة العمل للمشروع بانسيابية واستمرار، وصولاً إلى 100 ألف وحدة سكنية.

واعلنت النجار خلال اللقاء عن نية الهيئة طرح جميع المرافق الخدمية والتجارية في المدينة للاستثمار بشكل متاح لكل من يمتلك القدرة على تقديم الخدمة ابتداءً من سكان المدينة الذين ستكون لهم الأولوية بذلك، وأن لا تكون حكراً على مستثمرين محددين.

وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، الاتفاق على تأسيس جمعية (ملاك بسماية) من الساكنين الذين يتم انتخابهم لذلك، تكون مهمتها المشاركة في إدارة المدينة والاطلاع على سير الأعمال من قبل الشركات الخدمية، إلى جانب رصد المخالفات والتجاوزات، ورفع تقارير دورية بتنسيق مباشر مع دوائر الهيئة المعنية بالمشروع.