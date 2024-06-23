بعد قطع طريق شمالي... عراقيون يغلقون طريقاً جنوبياً بسبب أزمة الكهرباء

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، بأن محتجين غاضبين قطعوا طريقاً رئيسياً جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محتجين من اهالي ناحية الفضلية قطعوا طريق سوق الشيوخ - الناصرية بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على سوء الخدمات المقدمة وخاصة الكهرباء".

وأضاف المصدر، كما أن "تظاهرة أخرى انطلقت امام مديرية إنتاج الطاقة وسط الناصرية، للمطالبة بتحسين تجهيز الكهرباء للمحافظة".

وصباح اليوم، أقدم محتجون على قطع طريق بغداد - كركوك احتجاجا على تردي الخدمات والنقص الحاصل في ساعات إمداد الطاقة الكهربائية، وكذلك قلة المياه.

ويعاني العراق أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 درجة مئوية.