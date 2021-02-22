بعد قطع الوقود عنه.. مخيم الخازر يغط في الظلام (فيديو)

شفق نيوز/ كشف مدير مخيم الخازر في نينوى، رشيد صفتي، يوم الاثنين، عن وضع مأساوي يعاني منه النازحون في المخيم بعد أن قطعت الحكومة الاتحادية عنهم الوقود منذ شهر.

وقال صفتي لوكالة شفق نيوز، "الحكومة الاتحادية توقفت عن تزويد المخيم بالوقود قبل شهر من الآن، وقد ناشدنا جميع الجهات والمنظمات دون جدوى، وهذا الأمر أدى إلى توقف المولدات الكهربائية عن العمل لعدم توفر الوقود".

وأضاف "إلى جانب ذلك هناك عوائل نازحة تصلنا باستمرار من مناطق بجنوب الموصل بعد اغلاق مخيماتهم من قبل الحكومة الاتحادية".

وبين صفتي أن "عدد العوائل حالياً في المخيم اكثر من 300 عائلة اضافية ووزارة الهجرة العراقية تمنع تسجيلهم كنازحين ولا تقدم لهم المساعدات".

أحد النازحين في مخيم الخازر، أوضح لشفق نيوز في اتصال هاتفي، "النازحون يضطرون الى التوجه لادارة المخيم لشحن الاشياء الضرورية مثل الهاتف النقال، وكذلك لدينا اشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة لديهم كراسي كهربائية تحتاج للشحن ايضا".

واضاف "قمنا بجمع تبرعات لشراء الوقود حيث يدفع كل شخص ما بين 500 دينار الى الف دينار، لكن المشكلة الجميع لا يملك المال وهناك من يقوم ببيع المواد الغذائية ضمن الحصة المخصصة للعائلة من اجل توفير الكهرباء".