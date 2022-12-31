بعد قرار إعفاء العجلات من الغرامات ليلة رأس السنة.. المرور: استبدلنا الغرامة بالنصيحة

شفق نيوز / أصدرت مديرية المرور العامة، يوم السبت، توضيحاً بشأن توجيه وزيرة الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، بشأن عدم فرض غرامات على العجلات لهذا اليوم، بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المرور، العميد زياد القيسي، لوكالة شفق نيوز، إن "السائق المخالف لقواعد السير والمرور، لهذا اليوم، سيتم توقيفه من قبل مفارز المرور، ويتم إرشاده ونصحه بعدم تكرار هكذا مخالفة".

وأضاف القيسي: "نأمل من جميع المواطنين أن يكون احتفالهم في الشارع، بثقافة وتوازن، وكذلك عدم ارتكاب أي مخالفة في تطبيق النظام المروري".

وكان الشمري، قد أصدر توجيهاً بوقت سابق من اليوم، إلى المرور، بإطلاق سراح جميع المركبات المحجوزة في مديريات المرور ماعدا المتعلقة بالتحقيق والأمور الجنائية، إضافة إلى عدم تغريم أي مواطن لهذا اليوم بمناسبة ليلة رأس السنة الميلادية.