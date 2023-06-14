بعد إقرار الموازنة.. الصحة: تأهيل 10 مستشفيات وتفعيل عقود أدوية بنحو 700 مليار دينار

شفق نيوز/ كشف وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الأربعاء، عن خطة لإعادة تأهيل 10 مستشفيات في البلاد، مشيرة إلى تفعيل عقود ادوية بنحو 700 مليار دينار بعد اتمام إقرار الموازنة.

وقال الحسناوي في حديث لوكالة شفق نيوز إنه "بعد اقرار قانون الموازنة العامة سيكون هناك إعادة تأهيل لعشرة مستشفيات في بغداد والمحافظات، وكل الكشوفات الخاصة بدعم هذه المستشفيات موجودة في وزارة التخطيط، وكانت موجودة ومعلقة وتنتظر إقرار قانون الموازنة".

وأضاف الوزير أن "إدارة المستشفيات اجرت عمليات تفاوض مع بعض الشركات لإعادة تأهيلها".

وتابع وزير الصحة أن "هناك عقود ادوية موقعة تبلغ قيمتها المالية 675 مليار دينار عراقي، وتنفيذها كان بانتظار إقرار الموازنة وتمويل وزارة الصحة من قبل وزارة المالية".

واقر البرلمان موازنة العام الحالي والتي تبلغ قيمتها، 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار).

وأكد رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني، أن حكومته ستراجع التعديلات البرلمانية التي أجريت عليها ومدى مطابقتها وأهدافها الحكومية.