بعد قرابة ٣ ساعات من النيران.. اخماد حريق "رئة الموصل"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإخماد حريق غابات الموصل مركز محافظة نينوى بعد 3 ساعات على اندلاعه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق بعد قرابة 3 ساعات من اندلاعه".

ولفت الى ان "الحريق تسبب باضرار كبيرة لرئة الموصل الوحيدة". وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إنهم "لاحظوا ان النار اندلعت في اكثر من مكان بذات الوقت".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أفاد مصدر أمني، باندلاع حريق كبير في غابات الموصل، في الجانب الأيسر من المدينة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحادث في محاولة منها لاخماد النيران المشتعلة حالياً"، مبينا ان "السيارات الحوضية لبعض الدوائر الحكومية ومنها دائرة البلدية تساهم في عملية الاخماد".

من جهته قال مسؤول اعلام الدفاع المدني لوكالة شفق نيوز المقدم سعد الجبوري إن "فرق الدفاع المدني في نينوى أعلنت حالة الإنذار القصوى بعد حادث حريق غابات الموصل"، مبيناً ان "هناك أكثر من 13 فرقة اطفاء في موقع الحادث بالإضافة إلى جهد البلدية والماء والمجاري".