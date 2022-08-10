بعد إقالة مدير الكهرباء.. تظاهرات في بعقوبة تطالب بتحسين الطاقة

شفق نيوز/ تظاهر المئات في بعقوبة بمحافظة ديالى احتجاجا على تردي التيار الكهربائي رغم إعفاء مدير توزيع كهرباء المحافظة طارق الخزرجي.

ونقل مراسل شفق نيوز، إن المتظاهرين اعدوا للتظاهرة منذ أيام وطالبوا خلالها بإعفاء مدير الكهرباء ومعالجة مشاكل قلة التجهيز وتردي التيار الكهربائي.

ونظمت التظاهرة امام مبنى دائرة توزيع كهرباء ديالى وسط إجراءات امنية مشددة تحسبا لاي طارئ او خرق امني.

الى ذلك كشفت مصادر رسمية عن سجالات وصراعات سياسية ومذهبية بين نواب ومسؤولين على خلفية اعفاء مدير الكهرباء وتناقض المواقف السياسية.

وأكدت المصادر ان اعفاء مدير كهرباء ديالى شابها علامات استفهام كثير تشير الى صفقات وتسويات خفية بعيدة عن المصالح العام ومطالب المواطنين.

أعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط التابعة لوزارة الكهرباء اليوم الأربعاء اعفاء مدير توزيع كهرباء ديالى طارق خليل الخزرجي وتكليف بديلا عنه.

وبموجب وثيقة رسمية فإن الشركة قررت اعفاء طارق خليل إبراهيم الخزرجي وتعيين معاون مدير الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط المهندس مقداد علي عواد الجوراني بديلا عنه دون ان تكشف أسباب الاعفاء.

يذكر ان مدير توزيع كهرباء ديالى تم اعفاءه في وقت سابق وتعيين بديلا عنه الا ان وزارة الكهرباء الغت القرار واعادته الى منصبه"

وكان النائب صلاح زيني التميمي اتهم في وقت سابق مديرية توزيع كهرباء ديالى بالفساد ودعا خلالها وزارة الكهرباء الى فتح تحقيقات موسعة بشبهات الفساد.

وعلى خلفية اتهامات الفساد اعتقلت قوة من النزاهة 11 موظفا في مديرية توزيع كهرباء ديالى في وقت سابق وأخلت سبيلهم بكفالة ضامنة