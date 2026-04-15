بعد فيديو "مالك منزلها".. همسة ماجد: ما حدث تشهير

شفق نيوز- بغداد

ردّت المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، همسة ماجد، مساء اليوم الأربعاء، على مقطع فيديو متداول يتضمن اتهامات تتعلق بخلاف إيجار عقار، مؤكدة أن القضية منظورة أمام القضاء، وواصفة ما جرى بأنه "تشهير" ستتعامل معه قانونياً.

وقالت ماجد، لوكالة شفق نيوز، إن المنزل "مستأجر بشكل قانوني"، وأن النزاع بشأنه ما يزال أمام المحاكم، مشددة على أنها "غير مدانة، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته".

وكان مقطع فيديو قد انتشر على نطاق واسع، يزعم فيه المتحدث أن عقاره مؤجر لهمسة ماجد منذ عامين دون دفعها للإيجار، وأنها ترفض إخلاءه رغم صدور أمر قضائي، مدعياً كذلك تدخل "جهات عليا" لمنع تنفيذ قرار الإخلاء، ومناشداً وزير العدل التدخل لحل القضية.

وأوضحت ماجد، أن صاحب العقار اتهمها بـ"اغتصاب المنزل" وطالبها بالإخلاء، رغم وجود إجراءات قانونية قائمة، مشيرة إلى أن "محاولة الدخول إلى المنزل وكسر الباب" تمت رغم استمرار النزاع القضائي.

وفيما يتعلق بالاتهامات بإرسال جهات مسلحة للضغط على المالك، نفت ماجد ذلك بشكل قاطع، مبينة أنها أرسلت أشخاصاً "بكل أدب واحترام" للتفاوض ومنحها مهلة قصيرة لإخلاء المنزل، إلا أن الطرف الآخر اعتبرهم "ميليشيات" واتهمهم بالتهديد.

وأضافت أن "هذه الأساليب قديمة"، وأنها فضّلت عدم الرد سابقاً، لافتة إلى أنها أبلغت محاميها بالتفاصيل كافة، بما في ذلك "استقدام قوات أمنية لإخلاء المنزل"، واصفة ذلك بأنه "إجراء غير معقول" في ظل وجود دعوى قضائية لم يُبت بها بعد.

وبيّنت ماجد أن موعد الجلسة القضائية محدد في 24 نيسان/ أبريل الجاري، ما يعني أن القضية لا تزال قيد النظر، مؤكدة أن ما تم تداوله حول تدخل جهات من رئاسة الوزراء "غير صحيح".

وأوضحت أن الاتصال كان برقم الطوارئ (911) وتم من قبل ابنتها التي كانت بمفردها داخل المنزل، معتبرة أن ذلك "إجراء طبيعي ومتاح لأي مواطن".

كما اتهمت صاحب العقار بتهديدها باستخدام السلاح والدخول إلى المنزل في حال عدم إخلائه، وهو ما ظهر في الفيديو المتداول.

يذكر أن البلوغر "همسة ماجد" عملت بمجال الإعلام وقدمت برامج عدة في قنوات محلية فضائية، واتجهت بعدها إلى التمثيل وأدت دوراً في الفيلم العراقي "بحيرة الوجع" من بطولة الفنان جلال كامل إضافة إلى ظهورها في بعض الأغاني، وعملت أيضاً وجهاً إعلانياً لبعض العلامات التجارية.